Эрдоган до конца года посетит Ирак, заявил глава МИД Чавушоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ближе к концу текущего года посетит Багдад с целью участия в IV заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Турция-Ирак.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Аль аль-Хекимом в Багдаде.

Чавушоглу привлек внимание к готовности стороны к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

Глава турецкой дипломатии дал высокую оценку недавнему визиту президента Ирака Серхема Салиха в Анкару, по итогам которого были приняты «важные решения».

Министр подчеркнул, что позиции Анкары и Багдада по региональным вопросам совпадают.

Турецкий министр напомнил о решении по признанию за Ираком и Ливаном статуса стран-наблюдателей в рамках астанинского процесса по Сирии.

Чавушоглу выразил надежду на конструктивный вклад Багдада в урегулирование сирийского конфликта.