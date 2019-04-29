Турция в апреле нейтрализовала 154 террориста PKK

Вооруженные силы Турции нейтрализовали в ходе антитеррористических операций 154 террориста PKK начиная с 4 апреля, сообщило в понедельник министерство обороны.

Как сообщает Минобороны, операции проводились в Турции и на севере Ирака.

В понедельник ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в районе Зап на севере Ирака. В результате воздушной операции были нейтрализованы 14 террористов.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.