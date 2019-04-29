Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел в понедельник телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

В администрации турецкого лидера сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние связи и ситуацию в регионе, в том числе в Сирии.

Эрдоган и Трамп выразили готовность к тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Также обсуждена тема формирования рабочей группы по вопросу поставок ЗРК С-400 в Турцию.

Лидеры Турции и США подчеркнули готовность к доведению товарооборота до уровня в 75 миллиардов долларов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 3 апреля в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО, заявил о том, что Анкара предложила Вашингтону создать техническую рабочую группу, чтобы гарантировать, что системы С-400, которые Турция приобретет у России, не станут угрозой ни для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, ни для других систем НАТО.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения F-35.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен.