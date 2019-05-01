ВС Турции и Азербайджана проводят совместные тактические учения с боевыми стрельбами

ВС Турции и Азербайджана начали в среду совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2019» с боевыми стрельбами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой 1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, основная цель учений, которые продлятся до 3 мая, — «достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом».

К совместным учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.