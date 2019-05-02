Трамп может посетить Турцию с визитом в июле — глава МИД

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг, что президент США Дональд Трамп может в июле посетить Турцию.

«Президент США в июне совершит визит в Европу, он также выразил желание через месяц после него посетить Турцию, — отметил глава МИД. — Однако точная дата еще не определена».

Чавушоглу отметил, что хотя в отношениях между Анкарой и Вашингтоном сохраняются разногласия, главы двух государств тесно контактируют.

«Последний телефонный разговор президента Турции с хозяином Белого дома прошел в позитивном ключе. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в позитивном духе рассмотрели все вопросы повестки дня», — сказал Чавушоглу.

Комментируя итоги визита спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри в республику, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара и Вашингтон «не достигли понимания по всем темам», которые поднимались на встречах с американским дипломатом в Турции.

Чавушоглу также заявил, что кризис в Венесуэле можно решить путем диалога и совместной работы, а не путем ввода войск или свержения правительства.

«Турция выступает против смены власти путем переворотов или военных интервенций. Проблемы можно и нужно решать путем диалога и сотрудничества», — подчеркнул Чавушоглу.

Во вторник в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли антиправительственные выступления. Они начались после того, как группа военных, предположительно, поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» власти в стране.