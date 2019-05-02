Турция нанесла мощный удар по террористам ДАЕШ в апреле

Турция продолжает решительную и эффективную борьбу с боевиками и пособниками террористической организации ДАЕШ.

Успешные операции против лиц, причастных к террористической организации проведены в апреле во многих провинциях Турции, в том числе в Анкаре, Самсуне, Сакарье, Османийе и Коджаели.

По данным агентства «Анадолу», по подозрению в причастности к террористам ДАЕШ в прошлом месяце задержаны 135 человек, в том числе главари террористической организации из числа иностранных граждан.

Сорок восемь задержанных арестованы по решению судов, следственные действия в отношении остальных продолжаются. Некоторые из подозреваемых депортированы из Турции.

Одна из самых крупных операций против ДАЕШ была проведена в апреле одновременно в 17 провинциях. Сотрудники МВД задержали 28 человек, 11 из которых были арестованы.

Основной упор был сделан на выявлении ячейки преступной организации в провинции Сакарья.

В то же время в Испарте и Болу задержаны 12 человек, пять из которых были арестованы.

В провинции Хатай по подозрению в подготовке теракта в ходе первомайских акций задержаны 10 предполагаемых боевиков ДАЕШ.

В провинции Османие задержан сирийский беженец, который в 2014-16 годах предположительно сражался в рядах ДАЕШ в Ираке и Сирии.