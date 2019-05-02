Эрдоган поддержал включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»

Турция намерена оказать содействие вовлечению Боснии и Герцеговины в проект «Турецкий поток». Об этом заявил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с членами Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком и Шефиком Джаферовичем.

«Мы сегодня обсудили возможности укрепления наших экономических и торговых отношений с той точки зрения, что экономическое развитие Боснии и Герцеговины будет способствовать благосостоянию, стабильности, единству и целостности этой страны. Мы с радостью констатируем, что объем двусторонней торговли продолжает расти. Турция также окажет всестороннюю поддержку вовлечению Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток», — отметил турецкий лидер.

Отношения между Боснией и Герцеговиной и Турцией находятся на очень хорошем уровне, однако Сараево и Анкаре необходимо прилагать усилия для дальнейшего развития боснийско-турецких связей.

Об этом заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

По его словам, Босния и Герцеговина и Турция намерены подписать ряд соглашений в сфере энергетики и образования, а также реализовывать совместные проекты.

Додик также высказался за участие Боснии и Герцеговины в проекте «Турецкий поток». «Подключение Боснии и Герцеговины к этому маршруту, который связывает Турцию с Западом, имеет очень важное значение», — сказал глава Президиума БиГ.

Милорад Додик выразил удовлетворение в связи с подписанием в рамках переговоров в Анкаре Соглашения о свободной торговле между БиГ и Турцией. Он выразил уверенность, что документ внесет вклад в развитие экономических связей между двумя странами.

Председатель Президиума отметил, что Турция оказывает содействие в вопросе интеграции Боснии и Герцеговины в евроатлантические структуры и членства страны в НАТО.

Мирослав Додик выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его вклад в обеспечение мира и стабильности в Боснии и Герцеговине.