Алтун: Обвинения по поводу свободы прессы в Турции — манипуляция

У Турции нет проблем со свободой прессы, несмотря на преднамеренные и манипулятивные утверждения об обратном, заявил в пятницу руководитель управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун.

В заявлении Daily Sabah, Алтун сказал, что критика свободы прессы в Турции отклонилась от ее основной темы — средств массовой информации — и стала политической и идеологической по своей природе.

Алтун сказал, что Турция пользуется широкими свободами в прессе, поскольку в стране наблюдается экспоненциальное расширение и увеличение разнообразия СМИ за последние 17 лет того с момента, когда Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития (AK Parti) пришли к власти.

«В настоящее время в Турции существует широкий спектр медиа-организаций, таких как телеканалы, газеты, вебсайты и другие платформы с разными точками зрения. В такой обстановке члены оппозиции могут с легкостью высказать свою критику», — сказал он.

Алтун также отметил, что почти половина СМИ в Турции поддерживаются бизнесменами, которые выступают против Эрдогана.

«Поэтому вполне естественно, что некоторые медиа-организации публикуют материалы в пользу турецкого правительства», — сказал он.

Ранее в пятницу Алтун призвал США отказаться от деструктивной критики других стран под предлогом защиты свободы слова.

«Вместо того, чтобы предвзято обвинять другие страны, Вашингтону следует сосредоточиться на решении таких наболевших проблем, как нищета и дискриминация», — написал он в Twitter.

Сообщение Алтуна было опубликовано в ответ на призыв посольства США в Анкаре соблюдать свободу слова.

«США продолжат призывать Турцию проявлять уважение к свободе слова и независимости судебной власти», — говорится в публикации дипмиссии в Twitter.