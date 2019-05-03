Турция осудила приглашение греческого Кипра на SACEUR

Турция осуждает приглашение греческой общины Кипра на церемонию смены верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

«Представители греческого Кипра, не имея никакого статуса в НАТО, были приглашены на церемонию смены главнокомандующего SACEUR в штабе союзных сил (SHAPE) в бельгийском городе Монс. Данное решение противоречит принципам доброй воли и не поддается логическому объяснению», — подчеркивается в документе.

Аксой не исключил, что инициатива участия в мероприятии исходила от самих греков-киприотов.

Турецкие дипломат напомнил, что штаб SHAPE находится под политическим контролем всех членов НАТО, и все страны-члены Альянса должны исходить из данного факта.

Представитель МИД отметил, что в знак протеста Турция отказалась от участия в церемонии в Монсе. «Анкара предприняла меры по расследованию причин столь непростительной ошибки штаба SHAPE», — говорится в заявлении.

Аксой отметил, что подобные действия не внесут вклад в развитие сотрудничества между НАТО и Евросоюзом.

Турция призывает всех членов НАТО основываться уважать коллективные решения и действовать в согласованных рамках Альянса», — говорится в заявлении.