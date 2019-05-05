Союзники по НАТО солидарны с Турцией — генсек Йенс Столтенберг

Союзники по НАТО солидарны с Турцией в этот непростой для безопасности страны период, сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью «Анадолу» в преддверии намеченного на 6-7 мая визита в Турцию.

«Турция столкнулась с рядом угроз в сфере безопасности, и страны НАТО продолжают поддерживать своего союзника. НАТО не только охраняет воздушное пространство Турции посредством систем ПВО, но и проводит интенсивное патрулирование воздушного пространства посредством самолетов радиолокационного обнаружения и наведения AWACS. Самолеты AWACS своевременно фиксируют попытки нарушения воздушного пространства Турции», — сказал Столтенберг.

Генсек прокомментировал АА поставку ЗРК С-400 Турции, турецко-американские отношения, вклад Анкары в мисии НАТО и перспективы военно-политического блок.

Комментируя контракт на поставку ЗРК С-400 Турции, Столтенберг сказал, что решение об оборонных закупках является суверенным правом стран-союзниц.

«Я приветствую и поощряю турецко-американские переговоры по вопросу возможных поставок ЗРК. Также высоко оцениваю усилия Турции, Франции и Италии по совместной разработке новой системы противовоздушной обороны большой дальности. Этот процесс важен с точки зрения развития навыков совместных усилий ключевых партнеров по НАТО», — сказал Столтенберг.

«Что касается закупки вооружений, могу сказать, что этот вопрос является суверенным правом каждого государства, однако, как я уже отмечал выше для операций и миссий НАТО важен уровень слаженности действий ВС стран-НАТО», — добавил он.