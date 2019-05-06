ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции (ЦИК) приняла в понедельник решение отменить результаты выборов мэра в Стамбуле.

В понедельник ЦИК рассматривал предоставленные правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Экрема Имамоглу будет отозван.

Согласно официальным данным, он опередил оппонента Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 миллиона голосов избирателей.