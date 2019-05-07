Путин может встретится с Помпео в Сочи 14 мая — Песков

Президент России Владимир Путин может встретиться 14 мая в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры главы внешнеполитического ведомства США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — сказал Песков.

Песков также заявил, что подготовка новой встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в настоящее время не ведется.

«До сих пор каких-то разговоров о следующей встрече [президентов двух стран] не велось», — сказал представитель Кремля. По его словам, «есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет».