Турция перебрасывает военную технику на границу с Сирией

Турция продолжает усиливать подразделения на границе с Сирией.

В приграничную с Сирией провинцию Килис прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Позже военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, выехала из центра Килиса и проследовала в направлении КПП «Онджупынар».

Военная техника переброшена для усиления воинских частей, дислоцированных на границе с Сирией.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.