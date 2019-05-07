Эрдоган поддержал проведение повторных выборов мэра Стамбула

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал решение Высшей избирательной комиссии Турции (ЦИК) по проведению повторных выборов мэра Стамбула.

По словам главы государства, намеченные на 23 июня перевыборы в Стамбуле позволят устранить все споры по поводу итогов голосования на муниципальных выборах 31 марта.

«Считаю решение ЦИК важным шагом в направлении укрепления демократии в Турции. ЦИК принял самое верное решение», — сказал Эрдоган.

Президент также осудил критические заявления некоторых представителей бизнес-кругов в адрес ЦИК.

Эрдоган также сообщил, что Бинали Йылдырым останется кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) на повторных выборах мэра Стамбула.

«Наш кандидат известен. Это Бинали Йылдырым», — заявил Эрдоган.

В свою очередь, ведущая оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) объявила, что повторно выдвинет кандидатом Экрема Имамоглу.

Согласно официальным данным, Имамоглу опередил Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 миллиона голосов избирателей. После объявления официальных результатов AK Parti подала апелляции в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра в Стамбуле и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании.

В понедельник ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле и сообщил, что сертификат о признании мэром кандидата от CHP будет отозван.