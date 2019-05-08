Главы МИД Турции и России Чавушоглу и Лавров провели телефонный разговор

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщают дипломатические источники в Анкаре.
В ходе беседы Чавушоглу выразил соболезнования Лаврову в связи с крушением самолета в России.
Кроме того стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево.
На борту воздушного судна находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб.