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Главы МИД Турции и России Чавушоглу и Лавров провели телефонный разговор

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 08.05.2019 18:32
Фото: IHA

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщают дипломатические источники в Анкаре.

В ходе беседы Чавушоглу выразил соболезнования Лаврову в связи с крушением самолета в России.

Кроме того стороны обсудили урегулирование кризиса в Сирии.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево.

На борту воздушного судна находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб.

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