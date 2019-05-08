Турецкая оппозиция потребовала отменить итоги выборов 2018 года

Оппозиционные турецкие партии в среду подали апелляции в Высшую избирательную комиссию Турции (ЦИК) по отмене результатов прошлогодних президентских и парламентских выборов, а также всех муниципальных выборов в Стамбуле 31 марта.

Республиканская народная партия (CHP) и Хорошая партия (IP) заявили, что итоги этих выборов должны быть отменены, так как часть членов избирательных комиссий на участках не были госслужащими — причина, по которой ЦИК в понедельник принял решение отменить результаты выборов мэра Стамбула и назначил перевыборы.

«Если вы говорите, что местные выборы были запятнаны, то то же самое относится и к выборам 24 июня [2018 года], — заявил заместитель председателя CHP Мухаррем Эркек. — Десятки тысяч людей, которые не были государственными служащими, работали на выборах 24 июня».

По словам Эркека, если сертификат о признании мэром кандидата от CHP Экрема Имамоглу будет отозван, то так же нужно поступить с сертификатом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня.