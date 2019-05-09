МИД Турции призвал Госдеп США уважать решение турецкого ЦИК

Министерство иностранных дел Турции в четверг призвало Госдеп США уважать решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) по отмене результатов выборов мэра Стамбула.

В своем заявлении министерство подчеркнуло, что решение ЦИК было обусловлено значительными нарушениями, обнаруженными во всем процессе, и не зависело от результатов выборов.

Министерство также указало, что подобные инциденты имели место в США, а также в других странах в прошлом, и все они были урегулированы в соответствии с принципами демократии.

Комментируя критические заявления представителя Госдепа США Морган Ортагус и некоторых конгрессменов по перевыборам мэра Стамбула, пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой подчеркнул, что свободные и демократические выборы являются неотъемлемой частью традиции государственности Турции.

«Высокая явка на всех выборах свидетельствует о приверженности турецкого народа нормам демократии и доверии к избирательной системе», — сказал Аксой.

В понедельник ЦИК рассматривал предоставленные правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

Новые выборы мэра в Стамбуле пройдут 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Экрема Имамоглу будет отозван.

Накануне Вашингтон призвал турецкие власти к проведению выборов мэра Стамбула в соответствии «с законом, в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ, статусом члена НАТО, а также стремлением вступить в Евросоюз». США также назвали решение отменить результаты прошедших выборов необычным.