Одна из главарей РКК выразила поддержку кандидату от СНР Имамоглу

Одна из высокопоставленных лидеров террористической группы РКК открыто заявила о своей поддержке кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Экрема Имамоглу в повторных выборах мэра Стамбула, назначенных на 23 июня.

Бесе Хозат, сопредседатель зонтичной организации РКК Союза общин Курдистана (КСК), заявила агентству Fırat News Agency (ANF), что Народная демократическая партия (HDP), поддерживающая террористическую организацию PKK, поддержит «антифашистский блок против фашистского блока».

«Мы поддержим любого кандидата, выступающего против фашизма в Стамбуле. Если это Экрем Имамоглу, мы поддержим его», — сказала Хозат.

Далее она описала «Народный альянс», состоящий из Партии справедливости и развития (AK Parti) и Партии националистического движения (MHP), как «фашистское правительство», заявив, что «курды» будут поддерживать любого, кто выступает против этого блока в Стамбуле.

Родившаяся в 1978 году Хозат включена в список самых разыскиваемых террористов Турции.