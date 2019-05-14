Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Десятки тысяч сирийцев прибыли к границе Турции на фоне атак режима Асада

Министр обороны Хулуси Акар в ходе телефонного разговора во вторник обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу меры по снижению эскалации в сирийском Идлибе.

Как сообщили в Минобороны Турции, собеседники обсудили и последние события в Идлибе.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу обеспечения региональной безопасности в свете сочинских договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять мобильные патрульные группы турецких подразделений и подразделений российской военной полиции. Также Турция укрепит наблюдательные пункты по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.