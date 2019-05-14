Договоренность по Конституционному комитету Сирии близко — МИД Турции

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о прогрессе на пути достижения консенсуса по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии.

«Мы близки к достижению договоренности по вопросу формирования Конституционного комитета (Сирии)», — написал дипломат на своей странице в Twitter по итогам переговоров с председателем сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам Насером Харири в Стамбуле.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что «атаки режима [Башара Асада] являются неприкрытым нарушением Сочинского меморандума и противоречат духу Астаны».

Войска сирийского режима при поддержке своих пособников в нарушение подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи соглашения продолжают атаки в идлибской зоне деэскалации. Наступление сил режима интенсифицировались на фоне 12-й международной встречи высокого уровня по Сирии, которая проходила 25-26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках астанинского процесса. Массированные атаки не прекращаются на протяжении последних двух недель.