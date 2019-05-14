Турция осудила приглашение членов FETÖ на ифтар в Кыргызстане

Министерство иностранных дел Турции подверг резкой критике приглашение членов Гюленистской террористической организации (FETÖ) на ифтар, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана.

«Неприемлемо, что на мероприятие, организованное 8 мая Духовным управлением мусульман Кыргызстана, были приглашены главари террористической организации FETÖ, действующие в этой стране», — говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Аксой отметил, что в знак протеста против приглашения членов FETÖ посол Турции в Бишкеке Дженгиз Камиль Фырат покинул мероприятие.

Дипломат напомнил, что противодействие деятельности террористической организации FETÖ за рубежом является одним из приоритетов внешней политики Турции.

«Мы неоднократно предупреждали, что члены FETÖ также представляют угрозу безопасности стран, в которых они находятся. Мы ожидаем, что не только официальные органы, но и все общенациональные структуры дружественных стран проявят необходимую чувствительность к данному вопросу», — отметил Аксой.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в Турции. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.