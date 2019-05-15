Президент Молдовы Игорь Додон посетит осенью Турцию

Президент Молдовы Игорь Додон планирует посетить Анкару осенью этого года. Об этом глава республики сообщил в среду на своей странице в Facebook после встречи с послом Турции Гюролом Секменсюером.

«Обсудили различные аспекты двусторонних отношений, провели широкий обмен мнениями о внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Кроме того, обсудили вопросы организации официального визита Президента Республики Молдова в Анкару осенью нынешнего года», — написал Додон.

Глава Молдовы предал властям Турции благодарность за содействие в развитии молдавской экономики и реализацию проектов в социальной сфере, особенно в Гагаузской автономии.

Осенью прошлого года Кишинев посещал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда лидеры двух стран договорились учредить Совет стратегического партнерства для активизации двусторонних отношений.