Террористы предприняли попытку захвата заложника в парламенте Турции

Два боевика из ультралевой террористической организации DHKP-C попытались взять в заложники сотрудника службы охраны парламента Турции.

Террористы, в том числе одна женщина, попытались войти в здание парламента, сославшись на встречу с одним из депутатов.

У входа Dikmen их остановили полицейские, после чего террористы попытались взять в заложники сотрудника службы безопасности. Террористы задержаны полицейскими.

Было установлено, что задержанные причастны к террористической организации DHKP-C.

Расследование продолжается.