В Анкаре прошло первое заседание рабочей группы Турции и России по Идлибу

Первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе прошло 16-17 мая в турецкой столице. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства национальной обороны Турции.

«В рамках достигнутых договоренностей между президентами Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным первое заседание рабочей группы прошло в Анкаре 16-17 мая. В ходе переговоров обсуждались последние события в регионе, в первую очередь в сирийском Идлибе. Также обсуждались меры, которые странам необходимо предпринять в рамках «Астаны» и сочинского меморандума», — отмечается в коммюнике.

О намерениях РФ и Турции созвать рабочую группу по сирийскому Идлибу в среду сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. По словам главы внешнеполитического ведомства, «лидеры договорились о встрече рабочей группы по Идлибу», министр также отметил, что Анкара и Москва «стали прикладывать еще больше усилий для решения этой темы».

17 сентября прошлого года в Сочи Путин и Эрдоган договорились к 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны. 8 марта этого года Вооруженные силы Турции приступили к патрулированию в Идлибе в рамках достигнутых с Россией договоренностей.