Эрдоган провел встречу с Матвиенко в Стамбуле

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в пятницу со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Стамбуле.

По данным администрации президента, встреча началась в 14:30 по местному времени в историческом особняке Вахдеттин, расположенном в стамбульском районе Ускюдар.

В ходе встречи Матвиенко и Эрдоган обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

По словам Матвиенко, президент заверил ее, что Турция выполнит контракт по закупки у РФ зенитных ракетных систем С-400.

«Безусловно, он отметил тему С-400, сказав, что давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я, как президент, заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение», — пояснила Матвиенко.

По ее словам, Эрдоган заявил, что не видит никаких оснований для отказа от обязательств по этому контракту.

Матвиенко находится в Турции с визитом с 15 мая, за эти дни она провела переговоры с рядом официальных лиц Турции, в том числе с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом.