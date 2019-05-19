Контракт на С-400 пересмотру не подлежит — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдаган заявил о неизменности позиции Анкары по вопросу реализации контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

На встрече с молодежью во дворце Долмабахче в Стамбуле, Эрдоган подчеркнул, что Анкара не намерена пересматривать контракт с Москвой.

«Мы не собираемся делать шаг назад в данном вопросе. Эта тема закрыта», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам главы государства, в соответствии с контрактом российская сторона обязалась поставить ЗРК С-400 в Турцию в июле текущего года. «Возможно поставку осуществят еще раньше. Хотелось бы подчеркнуть, что ЗРК С-400 сугубо оборонная система. Эти комплексы обезопасят Турцию. Россия действительно предложила нам очень выгодные условия оплаты», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что обсуждается также вопрос совместного производства систем С-500. «Также как и в вопросе С-400, речь будет идти о совместном производстве», — пояснил турецкий лидер.

Эрдоган также привлек внимание к утверждения США об угрозе, исходящей от С-400 самолетам пятого поколения F-35. «С технической точки зрений это неверно. Мы рассмотрели технические параметры и можем смело утверждать, что подобной угрозы нет», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер напомнил, что еще до обсуждения контракта на С-400, Анкара предлагала США закупить американские ЗРК Patriot. «Предложение было озвучено еще в период президентства Барака Обамы. В ответ, глава Белого дома заявил, что против поставок выступает Конгресс США. Трамп должен понимать, что на пути турецко-американского контракта встал Обама, сославшийся на позицию законодателей», — сказал Эрдоган.

По словам главы турецкого государства, если Дональд Трамп добьется согласия Конгресс на контракт с Анкарой, то Турция готова приобрести и системы Patriot. «Американцы не смогли предложить нам схожий условий по Patriot», — заметил Эрдоган.

Касаясь участия Турции в программе самолетов пятого поколения F-35, Эрдоган отметил, что турецким ВВС уже переданы пять самолетов. «Эти самолеты сейчас дислоцированы на одной из авиабаз США», — сказал президент, отметив, что в соответствии с условиями программы в Турции производятся детали F 35 на сумму в 7 миллиардов долларов.

Думаю, что рано или поздно мы получим наши самолеты, добавил Эрдоган.