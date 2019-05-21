Вице-президент Турции встретился с Зеленским после инаугурации

Вице-президент Фуат Октай провел переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в понедельник вскоре после церемонии инаугурации Зеленского.

Как сообщается, в ходе переговоров стороны достигли консенсуса по поводу подписания соглашения о создании зоны свободной торговли, которая позволит двум странам достичь товарооборота в 10 миллиардов долларов США.

Октай и Зеленский также обсудили последние события в оккупированном Россией Крыму.

В рамках визита в Киев турецкий вице-президент встретился с представителями тюркоязычных народов, населяющих Украину.

Октай принял в резиденции посла Турции в Украине группу крымских татар, тюрков-гагаузов и ахыска.

Представители общин выразили благодарность турецким властям за поддержку.

Октай в свою очередь подчеркнул, что Турция всегда и при любых условиях продолжит поддерживать своих соотечественников.