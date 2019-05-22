ЕС следует улучшить отношения с Турцией — Берлускони

Евросоюз должен попытаться улучшить отношения с Турцией. Данное мнение выразил экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в эфире итальянского государственного телеканала Rai.

«Евросоюз делал много ошибок во внешней политике. ЕС бессилен перед ошибочными решениями и торговой войной США. Евросоюз должен продемонстрировать единство в вопросах внешней политики и обороны», — сказал Берлускони.

По его мнению, Евросоюз должен попытаться улучшить отношения с Россией и Турцией.

Ранее лидер правой партии Forza Italia («Вперед, Италия»), 82-летний Берлускони объявил об участии в выборах в Европарламент 26 мая.