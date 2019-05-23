ЦИК Турции подтвердил решение о перевыборах мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции (ЦИК) подтвердила решение о перевыборах мэра Стамбула в заявлении, опубликованном в среду.

ЦИК обосновал свое решение тем, что, несмотря на требование законодательства, 225 глав и 3,5 тысячи сотрудников избирательных участков в Стамбуле не являлись государственными служащими.

В ЦИК сообщили, что в ходе расследований в Стамбуле было обнаружено, что в районах Аташехир, Бейкоз, Бейликдюзю, Эсенюрт, Газиосманпаша, Кадыкей, Картал, Санкактепе, Сарыер, Чиле и Зейтинбурну не были заполнены листы для подсчета голосов.

ЦИК также отметил, что 30.281 голос был отдан в 108 урнах для голосования, которых юридически не существовало из-за отсутствия учетных ведомостей для голосования или необходимых подписей.

Кроме того, Высший избирательный орган Турции обнародовал окончательные итоги муниципальных выборов.

Согласно информации, Партия справедливости и развития (AK Parti) набрала 54,76%, Республиканская народная партия (CHP) — 17,71%, Партия националистического движения (MHP) — 17,20 %, HDP — 4,21 %, «Хорошая партия» — 1,77%, Партия счастья — 1,55 % голосов избирателей.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.

ЦИК Турции ранее одобрил обращение правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) по вопросу проведения повторного голосования в Стамбуле. Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня.