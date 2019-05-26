Глава Минобороны Акар принял участие в торжествах в Грузии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял участие в торжествах по случаю 101-ой годовщины провозглашения независимости Грузии и создания Демократической Республики.
В Международном аэропорту Тбилиси Акара встречали замминистра обороны Грузии Георгий Бутхузи, заместитель командующего Силами обороны, генерал Шалва Джабахидзе, посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган и другие полномочные лица.
Из аэропорта глава оборонного ведомства Турции направился на Площадь Независимости, где прошла торжественная церемония с участием президента Саломе Зурабишвили и премьер-министра Мамуки Бахтадзе.
Под звуки государственного гимна на флагшток был водружен грузинский флаг.
Глава грузинского государства приветствовала гостей и выступила с речью.
Церемония завершилась военным парадом.