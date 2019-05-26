Турецкий университет откроет отделение в Сирии

Турецкий Университет Газиантепа (GAÜN) планирует в скором времени открыть отделения в районах Сирии, очищенных от террористов в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Решение принято на фоне серьезного дефицита кадров и стремления повысить уровень образования в соседней стране.

На первом этапе планируется открыть отделения в четырех городах. Речь, в частности, идет о подготовке специалистов в сферах педагогики, инженерного дела, бизнеса и экономики.

Учитывая высокий интерес к образованию, руководство турецкого университета обратилось в Совет по высшему образованию Турции (YÖK) с просьбой о выдачи разрешения на открытие факультетов на севере и северо-западе Сирии.

В беседе с агентством «Анадолу» ректор университета Газиантеп, профессор Али Гюр сообщил, что лично посетил Сирию и оценил ситуацию на месте. Действительно, регион нуждается в подобной инициативе, сказал ректор.

По его словам, для абитуриентов, желающих поступить в турецких вуз был проведен экзамен для иностранных студентов (YÖS), в котором приняли участие 2700 сирийцев.

Гюр напомнил, что в 2018 году при поддержке университета Газиантеп в сирийском городе Джераблус было открыто профессионально-техническое училище, а 145 учащихся этого учебного заведения в нынешнем учебном году с успехом обучаются на втором курсе.