Турция проводит антитеррористическую операцию на севере Ирака

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министерства обороны.

Операция в районе Хакурк, в которой задействованы военная авиация, артиллерия и спецназ, проводится в рамках плана Pençe («Лапа»).

Накануне после полудня самолеты ВВС Турции и артиллерия нанесли удары по позициям террористов PKK на севере Ирака.

В 20:00 к операции подключился спецназ.

«В антитеррористической операции на севере Ирака задействованы ударные вертолеты Atak. Операция продолжается и направлена на нейтрализацию террористов и уничтожение их убежищ в Хакурке», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Минобороны также распространило видео фрагментов операции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям PKK на севере Ирака. Санкции на такие трансграничные операции военным предоставляет парламент Турции, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат. Анкара считает PKK террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.