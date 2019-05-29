Акар провел телефонный разговор с и.о. главы Пентагона Шанаханом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в среду телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

Как сообщили в Минобороны, в ходе беседы были обсуждены вопросы безопасности и сотрудничества.

Одним из основных вопросов в отношениях между государствами на данном этапе является борьба с террористами ДАЕШ и боевиками сирийского крыла PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых поддерживают США.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

Анкара и Вашингтон также обсуждают покупку Турцией российских систем С-400.

В декабре 2017 года президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 25 миллиардов долларов.