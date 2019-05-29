МИД Турции раскритиковал доклад ЕС

Заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи осудил доклад ЕС по Турции, назвав содержащуюся в нем критику необоснованной и несправедливой.

В докладе ЕС по Турции говорится об отдалении Анкары от Евросоюза. Но Турция твердо стоит на своей позиции, отметил замминистра.

Анкара не приемлет тот факт, что в докладе ЕС по Турции террористическая организация Фетуллаха Гюлена названа «движением», будто это некое НПО, сказал Каймакчи.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.