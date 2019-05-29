Турция активно обсуждает с Россией ситуацию в Идлибе — министр обороны

Турция ведет активные переговоры с Россией по вопросу скорейшего прекращения огня в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, сказал министр национальной обороны Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства напомнил, что сторонники Башара Асада не прекращают атаки и авиаудары на подконтрольные оппозиции районы провинций Идлиб, Хама и Алеппо.

«Зону столкновений покинули тысячи мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики. То, что происходит в Сирии можно назвать драмой и трагедией. Мы предпринимаем все возможное в рамках астанинского процесса для предотвращения негативных процессов», — сказал Акар.

По его словам, Анкара и Москва обмениваются информацией по ситуации в Сирии. «Необходимо предотвратить драму, обеспечить безопасность мирного населения, восстановить режим прекращения огня», — подчеркнул Акар.

Турецкий министр сказал, что Анкара ожидает от российской стороны задействования рычагов давления на режим Башара Асада с целью незамедлительного прекращения обстрелов и воздушных ударов. «Надеемся на успех контактов с российской стороной в свете сочинских договоренностей по Идлибу», — добавил глава Минобороны Турции.

Напомнив, что по внутреннему периметру зоны деэскалации размещены 12 наблюдательных пунктов ВС Турции, Акар отметил, что Анкара готова внести посильный вклад в стабилизацию ситуации в Сирии.