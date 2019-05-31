Турция и Россия одного мнения по поводу урегулирования ситуации в Идлибе — Кремль

Россия и Турция не имеют расхождений по вопросу урегулирования в Идлибе, необходимо добиться прекращения огня в этом регионе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать расхождения в формулировках официальных сообщений о телефонном разговоре лидеров РФ и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые были опубликованы Кремлем и канцелярией турецкого лидера.

В частности, турецкая сторона по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана 30 мая сообщила о том, что президент республики говорил о необходимости прекращения огня в Идлибе. В сообщении Кремля речь шла о «принятии эффективных мер по нейтрализации террористических группировок».

«Здесь нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму, из Идлиба», — сказал Песков.

Он добавил, что согласно договоренностям, которые Россия и Турция заключили в Сочи, «это ответственность турецкой стороны, здесь важны действия турецких партнеров, а также сотрудничество между Россией и Турцией для достижения этих целей».

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Россия трактует формулировку о прекращении огня как необходимость прекращения этих действий из Идлиба, Песков сказал: «Конечно, в первую очередь. Там скопление боевиков, которые оттуда ведут, которые оттуда ведут наступательные действия. Это весьма опасная ситуация».

В последние недели поддерживаемый РФ режим Башара Асада усилил атаки против населения Идлиба — последнего сирийского региона подконтрольного оппозиции.

С 25 апреля жертвами атак войск режима и его союзников в зоне деэскалации в Идлибе стали более 250 мирных жителей, более 650 человек получили ранения.