На севере Ирака уничтожены еще 5 террористов PKK

В рамках операции Pençe («Лапа») ВС Турции нейтрализовали трех террористов в районе Хакурк на севере Ирака, сообщает министерство национальной безопасности Турции.

Еще два боевика PKK уничтожены в результате авиаударов ВВС Турции в иракском районе Зап.

Общее число террористов, нейтрализованных в рамках операции «Лапа» достигло 43.

Операция «Лапа», которой руководит министр национальной безопасности Хулуси Акар, началась в районе Хакурк в ночь на 28 мая с артподготовки. Обстрел велся также гаубицами Fırtına («Шторм»).

На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа.

Спецназ выдвинулся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).