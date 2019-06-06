На севере Ирака уничтожены еще 5 террористов PKK

В рамках операции Pençe («Лапа») ВС Турции нейтрализовали трех террористов в районе Хакурк на севере Ирака, сообщает министерство национальной безопасности Турции.
Еще два боевика PKK уничтожены в результате авиаударов ВВС Турции в иракском районе Зап.
Общее число террористов, нейтрализованных в рамках операции «Лапа» достигло 43.
Операция «Лапа», которой руководит министр национальной безопасности Хулуси Акар, началась в районе Хакурк в ночь на 28 мая с артподготовки. Обстрел велся также гаубицами Fırtına («Шторм»).
На последующем этапе на территорию Ирака с вертолетов были десантированы силы спецназа.
Спецназ выдвинулся в районы предположительного нахождения баз террористов РКК.
Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.
С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.
В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).