Турция задействует все ресурсы для защиты госграницы — Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар проинспектировал в пятницу расположение 5-го пограничного полка, ответственного за безопасность госграницы с Ираном, Азербайджаном и Арменией.

Главу оборонного ведомства сопровождали командующие родами войск.

«С иранской границы исходит угроза терроризма. Кроме того, нередки случаи нелегального пересечения границ, в том числе мигрантами. Очень важно, чтобы были приняты все необходимые меры для пресечения подобных действий», — сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Акар пообещал, что Анкара использует все имеющиеся ресурсы для полного предотвращения фактов нарушения госграницы.