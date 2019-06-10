Эрдоган примет участие в саммите лидеров Азии в Душанбе

Президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен принять участие в пятом саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщила в понедельник канцелярия турецкого лидера.

«Ожидается участие нашего президента в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет с 14 по 15 июня 2019 года в Душанбе», — отмечается в сообщении.

Ранее информационное агентство «Азия плюс» со ссылкой на правительство Таджикистана сообщило, что в саммите СВМДА также примет участие президент России Владимир Путин.

Пятый саммит глав государств СВМДА будет проходить 14-15 июня в столице Таджикистана - Душанбе. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.