Анкара настаивает на экстрадиции Гюлена в Турцию

Анкара не откажется от своего требования по экстрадиции главаря Гюленистской террористической группы (FETÖ) Фетуллаха Гюлена. Об этом сказал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль турецким журналистам в Вашингтоне, где состоялась его встреча с генпрокурором США Уильямом Барром.

По его словам, США должны были выдать Гюлена в соответствии с международными соглашениями и договоренностями, достигнутыми Анкарой и Вашингтоном.

Анкара не приемлет того, что США до сих пор не сделали шагов в этом направлении, отметил министр.

Глава ведомства сообщил, что обсудил вопрос выдачи Гюлена и с генпрокурором США Уильямом Барром.

«Мы не можем согласиться с тем, что этот вопрос не был передан на рассмотрение суда, несмотря на то, что Соединенным Штатам были предоставлены доказательства, документы и запрос с требованиями выдачи Гюлена, направленные турецкими судебными органами», — сказал Гюль.

По словам министра, Анкара ожидает, что Вашингтон в ближайшее время сделает необходимые шаги в этом направлении.

«Властям США также были переданы доказательства, полученные на этапе судебного следствия. Так что Турция требует сделать шаги, которые должны быть предприняты в правовом государстве. Мы требуем выдачи Гюлена и исполнения вердикта турецких судебных органов. Хотелось бы верить в то, что в США отнесутся к этому вопросу со всей тщательностью. Мы внимательно следим за этим процессом», — сказал Гюль.

По словам главы ведомства, в ходе встречи с американским генпрокурором также обсуждался вопрос школ FETÖ в США.

Министр напомнил, что соответствующие ведомства и лица несколько месяцев назад получили необходимую информацию по этому вопросу от турецких коллег.

«Расследование в США продолжается. Анкара надеется на то, что оно даст результаты», — сказал Гюль.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.