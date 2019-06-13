3 солдата получили ранения в результате обстрела наблюдательного пункта ВС Турции в Идлибе

Анкара обратилась к Москве в связи с минометным обстрелом одного из наблюдательных пунктов ВС Турции на юге зоны деэскалации в Сирии.

В министерстве нацобороны Турции сообщили, что в результате «преднамеренного» минометного обстрела наблюдательного пункта номер 10 в Идлибской зоне деэскалации получили легкие ранения трое турецких военнослужащих.

В районе наблюдательного пункта разорвалось около 35 минометных снарядов.

Обстрел велся из района Ас Шариах, подконтрольного сторонникам Башара Асада, по позициям турецких наблюдателей на горе Завиях в 3 км от позиций армии Асада.

Повреждена часть оборудования наблюдательного пункта. Предпринимаются шаги по эвакуации раненных.

«Анкара обсуждает с Россией инцидент на северо-западе Сирии. Турция внимательно отслеживает процессы в Сирии», — отметили в оборонном ведомстве Турции.

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе по координатам, указанным турецкой стороной, сообщило Минобороны России, заявив, что атаку на турецкий наблюдальный пункт совершили террористы «Джебхат ан-Нусры».

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Турция и Россия продолжают совместно работать для обеспечения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» на севере Сирии.

«Сейчас пока нельзя сказать, что в данный момент в Идлибе полностью достигнут режим перемирия, но мы продолжаем совместную с РФ работу [в этом направлении]. Увеличилось число атак со стороны режима. Сегодня утром на наш наблюдательный пункт было совершено нападение, легкие ранения получили трое наших военных. Мы считаем, что атака была совершена преднамеренно, если подобное продолжится, то мы перейдем к необходимым мерам», — подчеркнул глава МИД.

В свою очередь глава МИД Франции заявил, что Париж «по теме Идлиба поддерживает Турцию и выступает за установление режима прекращения огня».

В соответствии с астанинскими договоренностями, ВС Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцам.