Турция ответит на провокации армии Асада в Идлибе — Эрдоган

Турция не оставит без ответа провокации армии Башара Асада на северо-западе Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед отлетом в Душанбе.

По словам турецкого лидера, Анкара даст четкий ответ на обстрелы наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации в Идлибе.

«Продолжение обстрелов и бомбежек зоны деэскалации с применением запрещенных фосфорных боеприпасов, а также бочковых бомб неприемлемо. Анкара не будет сидеть сложа руки и учтет призывы местного населения», — заявил президент.

По словам Эрдогана, Турция хочет добиться «установления мира и остановить кровопролитие» в соседней Сирии.

Как заявило в четверг турецкое оборонное ведомство, 13 июня ночью из региона Аш-Шария «были выпущены 35 минометных снарядов по наблюдательному пункту Турции номер 10 в зоне деэскалации «Идлиб». В результате нападения ранения получили трое турецких военных.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не намерена снижать численность военного континента на севере Кипра.

«Анкара будет дислоцировать на острове столько военных, сколько понадобится и не собирается отчитываться по этому вопросу», — сказал президент.