Силы Асада атаковали наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе

Турецкая армия нанесла удар по позициям армии Башара Асада подвергшим обстрелу один из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает в воскресенье министерство национальной обороны Турции.

«Наблюдательный пункт номер 9 в районе Мурак подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу. Обстрел носил преднамеренный характер и велся из района Талль Базан, контролируемого сторонниками Башара Асада», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Повреждена часть оборудования и снаряжения наблюдательного пункта, потерь среди военнослужащих нет. В ответ по позициям сил Асада нанесен удар из тяжелого вооружения.

«Вопрос поднят перед российской стороной. Развитие событий внимательно отслеживается Анкарой», — говорится далее в сообщении.

В соответствии с астанинскими договоренностями, ВС Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.