Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Генштаб Турции принял решение о передислокации в район наблюдательных пунктов в Сирии большого количества тяжелого вооружения и бронетехники, в том числе танков.

Основной упор сделан на укреплении обороны наблюдательного пункта номер 10, расположенного в районе Завие на севере провинции Хама. Именно этот наблюдательный пункт неоднократно подвергался обстрелам сил Башара Асада.

В результате последнего минометного обстрела района Завие были ранены трое турецких военных наблюдателя.

Важное стратегическое расположение также имеют наблюдательные пункты ВС Турции номер 6 — в селении Таль Эйс (в 40 км от турецко-сирийской границы) и номер 4 в районе Анадан (в 35 км от границы).

Дальше всего от турецкой границы (в 88 км) расположен наблюдательный пункт номер 9 в районе Таль экс Савван (Морик).

Ближе всего к Турции находился наблюдательный пункт номер 12 в районе Зейтинлик на юго-западе Идлиба (в 500 метрах от госграницы).

В соответствии с астанинскими договоренностями, ВС Турции создали наблюдательные пункты в 12 точках по внутреннему периметру зоны деэскалации на северо-западе Сирии.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.