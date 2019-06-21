Главы МИД Турции и Ирана провели переговоры в Исфахане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках рабочей поездки в Иран встретился с главой иранской дипломатии Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Переговоры прошли в расширенном формате, после чего состоялся двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств.

Чавушоглу и Зариф подписали План консультаций по активизации сотрудничества в региональной и международной сфере.

«Анкара готова углублять и усиливать взаимные связи с Ираном в политической, экономической и культурной областях», — сказал Чавушоглу. Зариф со своей стороны выразил готовность Тегерана увеличить объем торговли с Турцией.

Как отмечает телеканал, стороны обсудили важнейшие события в регионе, прежде всего — нынешнюю обстановку в Персидском заливе.

Иран и Турция недавно договорились об увеличении объема годовой торговли до 30 миллиардов долларов.

Визит главы турецкого дипломатии в Исфаган организован по приглашению иранского министра.