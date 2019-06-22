МИД Турции раскритиковал заявление США по FETÖ

Упоминание США главаря террористической организации FETÖ Фетуллаха Гюлена в качестве «мусульманского проповедника и политического деятеля» означает поддержку предательской попытки государственного переворота в Турции. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении отмечается, что попытка США представить невинным проповедником того, кто пытался совершить переворот в союзной стране, является лицемерием.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.