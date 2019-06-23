Жители Стамбула проголосовали на повторных выборах мэра

В Стамбуле завершилось голосование на повторных муниципальных выборах.

Избирательные участки были открыты с 08.00 по 17.00 по местному времени.

Жители Стамбула, ожидавшие очереди на избирательных участках и не успевшие отдать свои голоса на момент закрытия избирательных участков, проголосуют в порядке очередности.

Предварительные итоги голосования не будут оглашены до тех пор, пока действует запрет Высшей избирательной комиссии Турции - до 21:00.

В Стамбуле сегодня проходит голосование на повторных муниципальных выборах. На выборах смогут проголосовать 10560963 избирателя.

По итогам голосования будет избран глава муниципалитета и состав муниципальных советов провинции Стамбул сроком на пять лет.31124 избирательных участка в Стамбуле будут открыты до 17:00 по местному времени.

На повторных муниципальных выборах в Стамбуле 23 июня проголосовали фавориты избирательной кампании — кандидат от правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Бинали Йылдырым и его основной конкурент, кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Экрем Имамоглу.

Йылдырым с супругой проголосовали на избирательном участке в стамбульском районе Тузла.

Кандидат от правящей партии подчеркнул, что уважает волю жителей мегаполиса и готов принять любые итоги голосования. «Уверен, что стамбульцы примут самое верное решение. Сегодня станет ясно, кто будет руководить Стамбулом в предстоящие пять лет», — сказал Йылдырым.

Имамоглу проголосовал на избирательном участке в районе Бейликдюзю.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей AK Parti, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу.

ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу и постановил провести перевыборы.

31.124 избирательных участка будут открыты до 17:00 по местному времени.