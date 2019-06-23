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Кандидат оппозиционной CHP побеждает на выборах мэра Стамбула

ТАСС
СТАМБУЛ
Опубликовано 23.06.2019 19:43
Обновлено 23.06.2019 20:02
Фото: AP

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула после подсчета 98,5% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты.

По неофициальным данным, Имамоглу набирает 53,97% голосов. Ближайший соперник оппозиционного политика — кандидат от возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым — получает 45,13%.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени после того, как Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции приняла решение отменить результаты выборов 31 марта.

Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 миллиона голосов избирателей. Партия турецкого лидера подала апелляцию в Высшую избирательную комиссию с требованием отменить итоги выборов мэра Стамбула и повторить их в связи с нарушениями, допущенными при голосовании. После этого ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле и отозвал сертификат о признании мэром города кандидата от CHP.

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