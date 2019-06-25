Турция подтвердила намерение построить военный институт в Кыргызстане

Турция подтвердила намерение построить военный институт для Вооруженных сил Кыргызстана, сообщила пресс-служба посольства центральноазиатской республики в Анкаре.

Как сообщается, посол Кубанычбек Омуралиев обсудил вопрос строительства института с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром в ходе встречи, которая состоялась 18 июня.

«В рамках повышения потенциала в области подготовки высоко квалифицированного офицерского корпуса для ВС КР, Посол К. Омуралиев отметил необходимость скорейшего строительства Военного института ВС КР. Министр Х. Акар заверил в реализации данного вопроса», — говорится в сообщении посольства.

Омуралиев отметил, что строительство института будет являться символом дружбы, а также способствовать развитию двусторонних отношений.

Посол также «выразил признательность турецкой стороне за военно-техническую помощь КР, а также за поддержку ТР в подготовке военных кадров и выразил просьбу по увеличению количества кыргызских курсантов в военно-учебных заведениях Турции».