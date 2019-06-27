Трамп хорошо осведомлен о позиции Турции по С-400, заявил Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется на позитивный исход переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита лидеров «Большой двадцатки» в Японии.

«Уверен, что встреча в рамках саммита (G-20) в Осаке с президентом США откроет путь к устранению разногласий и укрепит сотрудничество», — заявил Эрдоган в интервью японскому изданию Nikkei в преддверие саммита.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем США введут санкции.

Однако, президент подчеркнул, что C-400 помогут защитить Турцию от угроз в сфере противовоздушной обороны.

«При обсуждении этого контракта мы учли фактор передачи технологий и финансовые требования. Поставки ЗРК начнутся уже в июле», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара и Вашингтон продолжают обсуждать тему турецко-российского контракта по С-400.

«На встрече с Трампом в рамках G-20 надеюсь детально обсудить и этот вопрос. На самом деле глава Белого дома прекрасно осведомлен о позиции Турции и причинах, побудивших Анкару приобрести российские комплексы», — заявил он.

Глава государства напомнил, что турецкая сторона выступила с целом рядом инициатив, которые позволили бы устранить обеспокоенность Вашингтона.

«Мы, в числе прочих, предлагали сформировать американо-турецкую рабочую группу по ЗРК С-400. Язык угроз и давления не принесен никому пользы. Уверен, что вопрос российских комплексов будет решен в свете стратегического партнерства и сотрудничества Турции и США», — считает Эрдоган.

На пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Японию Эрдоган усомнился в том, что Вашингтон введет санкции против Анкары из-за приобретения С-400.

«В ходе моих переговоров с президентом США Дональдом Трампом мне не показалось, что они введут санкции из-за С-400. Об этом сообщают только нижестоящие официальные лица», — подчеркнул он. Эрдоган также выразил мнение, что «страны-члены НАТО не должны вводить санкции в отношении друг друга».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.